El peor engaño: hombre le dijo a esposa que cerrara los ojos para un regalo y la apuñaló

24Horas.cl TVN

05.09.2019

Shaun May fue condenado por el delito de homicidio frustrado en Kent, al sur de Londres, luego de que apuñalara en varias ocasiones a esposa.

Como relató la víctima, Laura May, una noche luego de tener relaciones sexuales, su marido la invitó a que se tapara los ojos porque le tenía un regalo, por lo que le vendó los ojos con un paño de cocina. Minutos después, el sujeto comenzó a clavarle un cuchillo de cocina en el cuelo y abdomen.

El cuchillo fue enterrado en el cuerpo de la mujer con tanta fuerza, que la hoja de éste salió por su espalda y el mango se rompió, así lo relató la mujer en la corte de Maidstone Crown, tras sobrevivir al brutal ataque.

Luego de las primeras puñaladas, la mujer logró ponerse de pie y pudo ver que su esposo estaba a un lado de ella, con un cuchillo en cada mano. En dicho momento, ella le preguntó qué estaba haciendo, qué había pasado y él le contó que el día anterior había perdido su trabajo por irregularidades financieras y estaba muy preocupado por cómo iban a pagar la hipoteca de la casa.

Aunque May, de 34 años, negó el delito que se le imputa, el jurado de la corte lo encontró culpable. Además, el fiscal a cargo del caso, Robin Griffiths, aseguró The Mirror, que sólo fue "buena fortuna" que el hombre no hiriera de muerte a su esposa. Aunque no se penetraron huesos, órganos o vasos sanguíneos vitales, el arma estaba cerca tanto de la arteria carótida como de la vena yugular.

La pareja llevaba ses años de relación y según contó la víctima, tenían una buena relación, sólo discutían por labores domésticas como "quién lava la ropa".