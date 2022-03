El presidente de México pide a las mujeres marchar "sin violencia" en el 8M

Agencia EFE

08.03.2022

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, demandó este lunes a las mujeres que marchen "sin violencia" en la manifestación planeada para este 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer.



“Hago un llamado a quienes van a manifestarse mañana, las mujeres, para que no se caiga en provocaciones y no haya violencia, porque tenemos información de que se están preparando con marros, con sopletes, con bombas molotov. ¿De qué se trata?", expresó en su conferencia diaria.



El mandatario denunció que en la marcha de las mujeres "hay detrás grupos con otros fines políticos que buscan enfrentar" al Gobierno y "que quisieran vandalizar el Palacio (Nacional) y la Catedral para proyectar la imagen de un México en llamas".



Aunque en días pasados había prometido garantizar el derecho a la violencia y no espiar a grupos feministas, ahora se quejó de la información de que hay un contingente que, presuntamente, tiene como objetivo vandalizar los edificios públicos.



"Ya eso no es defender a las mujeres, ni siquiera es feminismo, eso es una postura conservadora, reaccionaria, en contra nuestra, en contra de la política de transformación, que es una postura totalmente política", manifestó.



El líder izquierdista ha chocado a lo largo de gobierno con el movimiento feminista, al que ha acusado de estar influenciado por sus opositores y de realizar manifestaciones violentas.

Las mujeres marcharán este martes con la violencia machista como su principal reclamo, ya que en México asesinan a más 10 mujeres al día.



El Gobierno ha despertado críticas porque ha protegido desde hace días con vallas de metal los principales monumentos y edificios, incluyendo el Palacio Nacional, donde reside el mandatario.



“Yo hago un llamado a que las manifestaciones sean pacíficas y que no se caiga en la provocación y en la violencia y también, lo digo con mucha claridad, para que no utilicen a quienes pertenecen a movimientos feministas y están luchando legítimamente en favor de las mujeres", dijo López Obrador.

El presidente también cuestionó que quienes "enarbolan, supuestamente, la igualdad de género” olvidan "la igualdad económica y social”.



Por ello, comparó las marchas feministas con la oposición al Tren Maya, su obra emblemática para el sureste mexicano, que ha despertado protestas de lo que López Obrador llama "pseudoambientalistas".



“Quiero contextualizar todo esto para que no se vea que suceden las cosas así por casualidad. No, estamos en un proceso de transformación y afrontando a quienes se oponen”, comentó