El Programa Mundial de Alimentos de la ONU gana el Nobel de la Paz 2020

09.10.2020

La Agencia de Alimentos de las Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), ganó el viernes el Premio Nobel de la Paz 2020 por sus esfuerzos para combatir el hambre y mejorar las condiciones de paz en las áreas afectadas por conflictos.

De acuerdo a lo determinado por la organización del galardón, la organización con sede en Roma dice que ayuda a 97 millones de personas en cerca de 88 países cada año, y que una de cada nueve personas en todo el mundo todavía no tiene suficiente para comer.

“La necesidad de solidaridad internacional y cooperación multilateral es más evidente que nunca”, dijo la presidenta del Comité Noruego del Nobel, Berit Reiss-Andersen, en una conferencia de prensa.

El premio tiene un valor de 10 millones de coronas suecas, o alrededor de 1,1 millones de dólares, y se entregará en Oslo el 10 de diciembre.

