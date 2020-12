"¡El que no vota, no come!": La criticada frase de Diosdado Cabello durante un acto político en Venezuela

01.12.2020

Polémica provocaron las declaraciones del representante chavista Diosdado Cabello durante un acto de campaña con miras a las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre en Venezuela.

Durante un momento de discurso al público Cabello aseveró que habrá que levantarse porque "hay que ir a votar, y el que no vota no come, pal' que no vota no hay comida". Sus palabras fueron seguidas de un: "¡el que no vote no come! Se le aplica una cuarentena allí, sin comer".

Los dichos del chavista causaron controversia, especialmente dada la cercanía de los comicios y la posible interpretación de sus palabras como una amenaza contra los ciudadanos.

Si bien el oficialismo en Venezuela llamó a participar de las votaciones, la oposición aseveró que estas no serán transparentes ni democráticos, por lo que hizo un llamado a los ciudadanos a la abstención.