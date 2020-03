El Salvador decreta cuarentena "absoluta": tiene 3 casos de coronavirus

Agencia EFE

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, decretó este sábado una "cuarentena domiciliar" y "absoluta" por 30 días para contener la pandemia de COVID-19 y anunció la entrega de un subsidio por 300 dólares aproximadamente al 75 % de los hogares.



"Desde esta noche, a partir de hoy, hemos decidido decretar una cuarentena domiciliar completa en el territorio nacional por 30 días. Nadie podrá salir de su casa" y "todos estamos obligados por ley a quedarnos en nuestra casa", dijo el mandatario en una cadena de radio y televisión.



Apuntó que las personas que no acaten la medida serán detenidas y llevadas a un "centro de contención" para pasar ahí la cuarentena y se le retirarán "algunos beneficios" que reciben quienes se encuentran en estos lugares desde que comenzó la emergencia.