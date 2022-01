El Supremo de EE.UU. vuelve a dejar en vigor el veto al aborto en Texas

Los seis jueces conservadores de la corte se mostraron unidos en su decisión de no actuar en el caso, mientras que los tres magistrados progresistas expresaron su desacuerdo.

20.01.2022

El Tribunal Supremo de Estados Unidos volvió a dejar en vigor el veto casi total al aborto en Texas, que no contiene excepciones para los casos de incesto o violación y que promete continuar en vigor durante meses ante la negativa de las cortes de frenarlo.

Por tercera vez en los últimos seis meses, el Supremo rechazó frenar la implementación de la polémica ley de Texas, que prohíbe el aborto desde las seis semanas de gestación, cuando muchas mujeres no saben que están embarazadas, y que contradice el precedente marcado por la máxima corte en 1973.



Los seis jueces conservadores de la corte se mostraron unidos en su decisión de no actuar en el caso, mientras que los tres magistrados progresistas expresaron su desacuerdo.



"Este caso es un desastre para el Estado de derecho y supone un grave perjuicio para las mujeres en Texas", escribió la jueza progresista Sonia Sotomayor, quien prometió que no se quedará "callada mientras un estado sigue anulando la garantía constitucional" que es el derecho a abortar.