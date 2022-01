El volcán de Tonga que provocó un tsunami desaparece tras violenta erupción

Agencia EFE

18.01.2022

Imágenes satélite muestran que el volcán de Tonga cuya violenta erupción provocó un tsunami en el océano Pacífico ha desaparecido prácticamente tras la explosión registrada el sábado, una de las más potentes en tres décadas.

Fotografías recientes del Centro de Satélites de las Naciones Unidas (UNOSAT) revelan que a raíz de la erupción del volcán Hunga Tonga Hunga Ha'apa solo quedan dos pequeñas porciones de tierra sobre el nivel del mar.



Antes de la fuerte explosión, estas dos porciones que sobreviven -parte del cono del volcán submarino- eran mucho más grandes y estaban unidas por una lengua de terreno de hasta 1,2 kilómetros de ancho.





Las comunicaciones con Tonga continúan siendo escasas tres días después de la erupción del volcán, a unos 65 kilómetros al norte de la isla de Tongatapu -la más habitble del archipiélago- y el posterior tsunami, mientras que ya se ha confirmado al menos un muerto, aunque las autoridades creen que el número de víctimas será mayor.



Aviones australianos y neozelandeses han sobrevolado parte de Tonga, formada por 169 islas y con 105.000 habitantes, en tareas de reconocimiento para evaluar los daños causados por la erupción y el tsunami, que afectó a las costas de Estados Unidos, Perú, Japón y Australia, entre otros países.



Por su parte, la compañía estadounidense Planet, que cuenta con una red de 150 satélites, muestra este martes imágenes aéreas de la devastación causa por el tsunami en Tonga gracias a que las "nubes causadas por el volcán se van despejando", apuntan en Twitter.

As the clouds clear, ashfall from the Hunga Tonga-Hunga Ha'apai volcano is visible on Tongatapu. Captured by a Planet SkySat. pic.twitter.com/ISRl5LCdVX