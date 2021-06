Elecciones Perú: Junta Nacional Electoral proclamará los resultados tras resolver apelaciones

24Horas.cl Tvn

16.06.2021

Durante la joranda de este martes, Pedro Castillo logró imponerse como candidato presidencial electo con el 50,125% de los votos (8.835.579 sufragios) ante el 49,875% alcanzado por Keiko Fujimori (8.791.521 sufragios), según cifras entregadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 100% de las actas procesadas y contabilizadas.

A pesar de dichos resultados,, la Junta Nacional Electoral (JNE) indicó que proclamará los resultados de las elecciones presidenciales luego de resolver todas las apelaciones sobre actas observadas y pedidos de nulidad elevadas a dicha instancia, en el marco del proceso del último domingo 6 de junio.

En ese sentido, el organismo indicó que desde el último lunes 14 realiza audiencias públicas, en las que escucha los alegatos de las partes, y luego transmite en vivo sus sesiones en las que delibera y vota sobre los recursos elevados a esa instancia suprema, a fin de brindar la máxima transparencia sobre sus decisiones ante la ciudadanía.

Dichas resoluciones sobre los recursos de apelaciones serán agregadas al cómputo de los resultados, de ser este el caso, indicando además que, no teniendo ningún recurso pendiente de resolver, proceden con la proclamación descentralizada de resultados en el ámbito de su competencia, debiendo ésta quedar firme.

#JNEInforma | El #JNE proclamará los resultados de las elecciones presidenciales luego de resolver todas las apelaciones sobre actas observadas y pedidos de nulidad elevadas a dicha instancia, en el marco del proceso electoral de #SegundaVuelta. 👉https://t.co/YUfAHAoYCW pic.twitter.com/QgAteHPKZ0 — JNE Perú (@JNE_Peru) June 16, 2021

Cabe recordar que unas 800 actas, que recogen unos 200.000 votos, fueron objeto de un intento de anulación por parte de Fujimori, quien denunció sin pruebas fehacientes un "fraude de mesa".



Ese pedido está siendo analizado por los diversos Jurados Especiales Electorales (JEE) del país.



La mayor parte de esos reclamos ya han sido rechazados por las autoridades electorales, si bien aún pueden ser revisados en una segunda instancia.



Sin embargo, la falta de pruebas para justificar la denuncia hace inviable en la práctica que sean aceptados, salvo que, como sostienen la inmensa mayor parte de analistas y expertos legales del país, se vulneren flagrantemente la Constitución y las leyes peruanas.

Castillo: "No somos chavistas ni comunistas"

En medio de la algarabía de sus seguidores, Castillo se dirigió a sus partidarios desde el balcón de su sede partidaria en el centro de Lima para agradecerles por las movilizaciones de apoyo y las vigilias realizadas ante las sedes electorales.



"Hoy más que nunca, el pueblo peruano ha levantado la cabeza para decir democráticamente que vamos a salvar esta patria", expresó el maestro que postuló por el partido Perú Libre.



Castillo añadió que "esta noche, no solamente debe ser de algarabía y júbilo, sino de gran responsabilidad. Tenemos que ser fríos porque hoy empieza la verdadera batalla para terminar con las grandes desigualdades".



Asimismo, el virtual presidente electo invocó a las autoridades electorales que, "de una vez por todas", dejen "de estar alargando, y se respete la voluntad popular de este país".



"No somos comunistas, no somos chavistas, somos trabajadores, somos luchadores, somos emprendedores", remarcó Castillo para responder a la polarización que se encendió durante la campaña electoral.

24 Horas.cl con información de Agencia EFE