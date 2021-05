"¿Pensaban que iba a ser un tipo normal y relajado?": Elon Musk revela que tiene el síndrome de Asperger

Agencia EFE

09.05.2021

El fundador de Tesla, Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo, reveló que tiene síndrome de Asperger en el programa de máxima audiencia estadounidense "Saturday Night Live" (SNL) este sábado 8 de mayo por la noche.



Musk, un tipo de presentador invitado poco habitual en SNL, dijo en su monólogo inicial que era el primer anfitrión del programa con este trastorno caracterizado por dificultades en el desarrollo de las habilidades sociales, "o al menos el primero en admitirlo".



En el programa, el empresario se rió de sí mismo por su tono de voz monótono, su afición a causar revuelo en las redes sociales, su sonado momento en el que participó en un podcast mientras fumaba marihuana y hasta por el nombre de su hijo, llamado X Æ A-12 y que se pronuncia como un "gato aporreando un teclado".



"Miren, sé que a veces digo o posteo cosas extrañas, pero es simplemente cómo funciona mi cerebro. A cualquiera que haya ofendido, solo quiero decir: He reinventado los coches eléctricos y estoy enviando gente a Marte en un cohete, ¿pensaban que iba a ser un tipo normal y relajado?", apostilló.



La aparición de Musk en el programa había generado expectativas por ser una figura pública, pero también por su defensa de las criptomonedas y en especial del dogecoin, sobre la que afirmó que será "el futuro de las divisas", que su valor va a ir "a la luna", pero que no obstante es un "timo".



Además, con motivo del Día de la Madre en EE.UU., que se celebra este domingo, el presentador invitó también a su progenitora, la exmodelo Maye Musk, quien afirmó sobre su regalo: "Espero que no sea dogecoin", a lo que este respondió con sorna: "Sí, lo es".