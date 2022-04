Elon Musk compra 9,2% de las acciones de Twitter y abre pregunta: "¿Quieres botón de edición?"

24Horas.cl Tvn, Deutsche Welle

04.04.2022

El fundador de Tesla, Elon Musk, adquirió un 9,2 por ciento de las acciones de la plataforma Twitter, que se llegó a disparar más de un 25 % en la Bolsa de Nueva York en las operaciones electrónicas anteriores a la apertura, de acuerdo con un documento entregado por el empresario a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, según sus siglas en inglés).

El multimillonario posee en la actualidad casi 73 millones y medio de acciones de la compañía de mensajería, cuyo valor, de acuerdo con la valoración de sus acciones al cierre del viernes pasado, asciende a 2.890 millones de dólares, recogieron hoy varios medios locales.

I am inspired by curiosity.



That is what drives me.



So let us expand the scope & scale of consciousness so that we may aspire to understand the Universe.