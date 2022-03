Embajador de Alemania en Chile tilda de "dictador" a Putin y señala que esta es una guerra "de él y sus secuaces"

24Horas.cl Tvn

03.03.2022

En una nueva entrevista en Vía Pública junto a Matías el Río, el embajador de Alemania en Chile, Christian Hellbach conversó sobre las negociaciones para permitir un alto al fuego en la guerra que lidera Rusia contra Ucrania además de evaluar el rol del presidente Vladimir Putin en el conflicto.

En primer lugar mencionó "hemos tomado una serie de medidas para sancionar la agresión de Rusia, que rompe con todas las reglas de derecho internacional y que está cobrando víctimas (civiles) todos los días a manos de militares rusos".

Por otra parte Olaf Scholz, canciller alemán, descartó la acción militar de Alemania, por lo que Christian Hellbach aclaró que "eso llevaría a una confrontación directa entre fuerzas militares como países de la OTAN y Rusia, lo que desencadenarían un conflicto de dimensiones catastróficas".

No obstante recalcó que "eso no significa que no se esté apoyando a Ucrania con medios financieros, sobre todo ayuda humanitaria y armamento", afirmando que Alemania sí ha entregado.

"Hoy llegó armamento de origen alemán para apoyar las fuerzas de defensas ucranianas, lo cual es un tema sensible porque sí es ingerencia" agregó el embajador.

Por otra parte añadió que siente "una profunda tristeza e indignación enorme cuando vemos las imágenes de lo que está sucediendo, de manera que quedarnos sin actuar no es una opción".

Asimismo se refirió a una amenaza de Rusia a países como Suecia y Finlandia: "me cuesta creer que en un escenario de confrontación bélica en Ucrania, por mero error, se produzca incursión de aviones militares rusos en espacios aéreos suecos" puesto que Suecia es un país socio de la Unió Europea pero no miembro de la OTAN.

Por ello, el embajador alemán indicó que Rusia, "está testeando, está probando qué tan resueltos estamos a defender a un país que no es miembro de la OTAN".

Bajo esa misma línea, Christian Hellbach agregó de este conflicto que "esto no es una guerra de Rusia contra Ucrania, sino de Putin y de sus secuases", tildándolo también de "dictador"

"Es un gobernador que reprime la opinión publica, los medios y cualquier tipo de protesta, es impresionante lo que está pasando, actúa como dictador y reacciona frente lo que él cree que es un desafío" enfatizó.