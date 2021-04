Madre e hijo subieron al podio: Embarazada de 8 meses ganó medalla de oro en Taekwondo

Si bien su avanzado estado de gestación generó polémica al momento de competir, la deportista sostuvo que "siempre he disfrutado entrenando, así que no me pareció diferente con el embarazo".

12.04.2021

Aminat Idrees, una embarazada con ocho meses de gestación, logró ganar una medalla de oro en Taekwondo tras competir en el evento Nigeria's National Sports Festival.

En conversaciones con CNN, la mujer de 26 años informó que pudo ser parte del torneo tras obtener una autorización de su médico y del organismo organizador de los juegos, quienes "me certificaron como apta para participar".

Si bien su avanzado estado de embarazo generó polémica al momento de competir, Idrees sostuvo que "siempre he disfrutado entrenando, así que no me pareció diferente con el embarazo".

Cabe señalar que la deportista compitió en la categoría de Poomsae Mixto, lo que quiere decir que participó sin contacto físico con los demás competidores.

Además, esta categoría implica que los concursantes deban mostrar sus técnicas y control en el tatami, disciplina que no es muy conocida: "Mucha gente no entiende en qué consiste el taekwondo. Creo que esta es una vía para educar a la gente al respecto".