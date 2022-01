Emotivo último adiós a joven chilena asesinada en EE.UU: "Quiero dejar partir a mi hija"

24Horas.cl Tvn

11.01.2022

"Quiero dejar partir a mi hija, en este día me dijeron que no llorara más porque se le van a mojar sus alitas y no va poder volar".

"Hija mía vuela alto, cuídanos por siempre, te amamos hija".

Así fueron imágenes y el discurso de sus padres, del emotivo adiós a la joven chilena, Valentina Orellana Peralta, quien hace tres semanas perdió la vida en manos de la policía de Los Ángeles.

A las 11 de la mañana de California, 4 de la tarde en Chile, comenzó la ceremonia para conmemorar la vida de la joven, lugar donde llegó el abogado de la familia, Benjamin Crump, conocido por su trabajo en el caso de George Floyd.

"Hemos venido a hacer una súplica por justicia, porque justicia es representar protección del inocente y quien más inocente que el ángel de 14 años" declaró en el funeral el abogado.

Sentimiento que comparte el reconocido activista Al Sharpton, quien también fue a despedir a Valentina. "No importa que el policía sea de raza negra nosotros hemos venido para que se haga justicia y si él tiene que ser responsable, va a serlo, porque la justicia se debe cumplir", agregó.

Poco más de dos horas duró el funeral donde la palabra justicia fue protagonista pra recordar lo sucedido el pasado 23 de diciembre.

Una llamada que marcó un antes y después en la vida de los familiares de Valentina, la policía ingresaba a la tiende Burlington, tras ser alertada de un asalto y disparos en el local.

El sujeto identificado como Daniel Elena-López fue abatido por la policía, sin embargo, una de las balas impactó en el pecho de Valentina quien se encontraba con su madre en un probador de la tienda.

Soledad Peralta, su madre emitió un testimonio, tras su muerte, que llegó a todo el mundo y el cual se unió al que dio su padre, quien viajó desde Chile para despedir a su hija.

El caso ya tiene un acaso, se trata del oficial William Dorsey Jones, un oficial afroamericado que lleva 15 años en California y quiendisparó la bala que mató a Valentina y que ahora se encuentra con una licencia.

Rodeada de música y emotivos discursos, Estados Unidos y la familia de Valentina pudieron despedir a quien llaman su pequeño ángel.