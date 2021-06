Quedó grabado: empleado fingió desmayo para ir a descansar a su casa

24Horas.cl Tvn

11.06.2021

Un empleado de un supermercado del Reino Unido, quien estaba con resaca y con deseos de ir a dormir a su hogar, fingió desmayarse mientras atendía a una clienta.

Según consignó el portal La Razón de México, la situación quedó registrada en un video gracias a unas cámaras de seguridad que se encontraban instaladas en el recinto.

En las imágenes se puede ver cómo el trabajador posa una de sus manos en su cabeza, para posteriormente arrojarse al piso mientras atendía a una mujer en la caja registradora.

El video fue difundido en redes sociales por el propio empleado, siendo ampliamente viralizado entre los usuarios de Twitter.

"¿Cuál es la mejor manera de escaparse del trabajo por enfermedad? Esta es la mía: era el día de San Esteban, tenía resaca y 18 años y quería salir de fiesta más tarde, así que decidí hacer esto. Me aseguré de que el gerente estuviera allí también", escribió el joven.

What’s the best way you’ve ever blagged getting off work sick this is mine it was Boxing Day I was hungover and 18 and wanted to go out later so decided to pull this off 😭 made sure the manager was there as well pic.twitter.com/wIBuu2KWGL