Empresa premia con días extras de vacaciones a trabajadores que dejen de fumar

17.01.2020

La agencia de reclutamiento KCJ Training and Employment Solutions de la ciudad británica de Swindon, premiará con cuatro días extras de vacaciones a trabajadores que no fuman o que simplemente dejen de hacerlo. La iniciativa busca inspirar a las personas para que no caigan en el vicio.

Según The Independet, la empresa admite que la idea surgió luego de leer que una empresa japonesa había adoptado la medida para todos sus trabajdores, por lo que el gerente general Don Bryden, quien también fuma, no dudó en implementarla.

Cada trabajador se toma en promedio tres descansos de 10 minutos cada uno para salir a fumar, pero en lugar de realizar una campaña contra fumadores, decidió darles una oportunidad y premiarlos con cuatro días de descanso.

Bryden a firma que al menos la mitad de los once trabajadores de la agencia fuma y que uno de ellos ya dejó el vicio y otros dos lo están intentando con el objetivo de ganar los días extras para sus vacaciones.