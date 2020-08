En solo 30 minutos: Científicos convierten agua de mar en potable usando luz solar

24horas tvn

10.08.2020

El agua dulce es uno de los soportes vitales para los seres humanos y es un recurso limitado para todo el mundo. Esto quiere decir que a menos que la tecnología siga avanzando como lo está haciendo, llegará un minuto que este recurso no estará más disponible para nuestra sobrevivencia.

Durante los últimos años distintas investigaciones han dado esperanza para dar una solución efectiva a esta situación que afecta a todo el mundo. Un equipo de investigación global logró sorprender a todos ya que logró transformar el agua salobre y el agua de mar en agua potable y consumible por los seres humanos.

Esta sorprendente investigación logró hacer este proceso en menos de 30 minutos, lo cual se encuentra muy por debajo en tiempo en comparación a otros procesos. Además para lograr la transformación de agua salada a agua potable y limpia lo hace a través del uso de marcos metal-orgánico (MOF) y luz solar, según la publicación de la revista Nature Sustainability.

Otro aporte que generó esta investigación tiene que ver con el uso de energía ya que este proceso la usa de manera más eficiente al comparar con los procesos actuales de transformación de agua no potables a potable. Hasta el minuto han logrado filtrar partículas dañinas de agua y generar 139,5 litros de agua por kilogramos de MOF por día.

El autor principal de esta investigación, el profesor Huanting Wang, del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Monash, en Australia, destaco que este trabajo ha abierto una nueva dirección para diseñar materiales sensibles a los estímulos para la desalinización y purificación de agua energéticamente eficientes y sostenibles.

Además agregó que, “los procesos de desalinización térmica por evaporación consumen mucha energía y otras tecnologías, como la ósmosis inversa, tienen varios inconvenientes, incluido el alto consumo de energía y el uso de productos químicos en la limpieza y decoración de membranas"

El investigador también hizo referencia al uso de energía; “Nuestro desarrollo de un nuevo proceso de desalinización por adsorción mediante el uso de la luz solar para la regeneración proporciona una solución de desalinización eficiente en cuanto a la energía y sostenible desde el punto de vista ambiental".

El profesor Wang aseguró que esta investigación destaca la durabilidad y sostenibilidad del uso de este MOF para futuras soluciones de agua limpia.

Congratulations to Monash's Prof Huanting Wang, who's received an Australian Research Council Laureate Fellowship for his work in nanoporous materials and composite membranes – research that supports innovations in renewable energy, mining, and clean water https://t.co/nJZvIOGedS pic.twitter.com/2dTUFVd8Qo