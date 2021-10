Encontrados vivos 14 inmigrantes dados por muertos en un naufragio en España

Agencia EFE

04.10.2021

Catorce inmigrantes fueron rescatados vivos del mar este lunes en las islas españolas de Baleares (Mediterráneo), incluidos los once dados por muertos inicialmente, en tanto que los equipos de auxilio buscan a otros tres, informaron las autoridades.



Tres personas que se encontraban en el mar fueron rescatadas por un helicóptero, nueve fueron halladas por las fuerzas de seguridad y el servicio de Salvamento Marítimo en una patera (embarcación precaria), mientras que otros dos fueron auxiliados por otra nave, y todos se encuentran a salvo.



No obstante, los equipos de emergencias no han concluido la operación de rescate, pues creen que en la patera viajaban, en un principio, 17 personas, así que todavía buscan a tres.



Los 14 inmigrantes rescatados están recibiendo atención médica por encontrarse muy debilitados tras llevar varios días en mar.



Una embarcación particular avisó inicialmente de que había rescatado dos cadáveres y de que había más en el mar, pero Salvamento Marítimo comprobó que estaban vivos y que lo que flotaba eran chalecos salvavidas.

Mario Vargas Llosa aparece con una "offshore" en los 'Papeles de Pandora' Leer más

Poco después, un helicóptero localizó a otros 3 inmigrantes vivos en el agua, que recibieron atención médica en tierra y trasladados a hospitales.



Posteriormente, se localizó a nueve personas más con vida en la patera, llevadas a la isla de Mallorca.



El litoral de Mallorca se encuentra en alerta amarilla por fuertes vientos del norte que generan olas de entre 2 y 3 metros de altura.



La semana pasada llegaron 19 pateras a Baleares, con 257 personas a bordo. Sin contar los de este lunes, en lo que va de año han arribado a Baleares 118 embarcaciones, con 1.764 inmigrantes.



La llegada irregular de inmigrantes a España se aceleró durante el mes de septiembre y aumentó un 51 % en los nueve primeros meses del año en comparación con el mismo período de 2020.



Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre, entraron en el país 28.729 personas, la mayoría por vía marítima: 27.136 en 1.521 embarcaciones precarias procedentes del continente africano.