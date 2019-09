Encuentran muerto por "causa indeterminada" a uno de los principales delatores de Odebrecht

Henrique Valladares fue hallado sin vida por sus familiares al interior de su residencia en Río de Janeiro. Se desempeñó como vicepresidente de la empresa, y su testimonio inculpó al ex candidato presidencial Aécio Neves, y al ex ministro de Minas y Energía, Edison Lobo.

Al interior de su residencia en Río de Janeiro fue hallado el pasado martes sin vida uno de los principalales delatores en el caso Odebrecht, escándalo político destapado en Brasil durante los últimos años.

Se trata de Henrique Valladares, quien se desempeñó como vicepresidente de la empresa por muchos años. Su cadáver fue hallado por familiares en el apartamento en que el ex ejecutivo vivía en el acomodado barrio de Leblon. Tras ello, los restos fueron conducidos al Instituto Médico Legal, donde se le practicó una autopsia mediante la cual no fue posible determinar los motivos de la muerte.

De esta manera, el deceso quedó rotulado bajo la figura de "causa indeterminada".

La importancia de Valladares en el caso Odebrecht radica en que se transformó en uno de los cientos de ejecutivos de Odebrecht que aceptaron colaborar con la Justicia, confesar sus crímenes y señalar a sus cómplices a cambio de reducciones en sus condenas y otros beneficios judiciales.

La prensa local sostiene que el ex ejecutivo ofreció información incriminatoria sobre pagos turbios al ex candidato presidencial Aécio Neves (del conservador Partido de la Social Democracia Brasileña) y a Edison Lobo, ex ministro de Minas y Energía del Gobierno de Dilma Rousseff (2003-2011), entre otros políticos.​

De hecho, su testimonio permitió también establecer la corrupción de Odebrecht en varios países latinoamericanos y africanos como Colombia, Perú, Venezuela y República Dominicana.

Valladares confesó además que Odebrecht pagó sobornos a grupos de indios para que no realizaran protestas contra la construcción de plantas eléctricas en la Amazonía y a sindicalistas para que se abstuvieran de manifestaciones por supuestos motivos ambientales, según añade Cooperativa.