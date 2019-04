Enfermera adoptó a niña que no tuvo visitas mientras estuvo hospitalizada 

24Horas.cl Tvn

05.04.2019

Una directora de enfermería de Massachusetts terminó adoptando a una niña, quién nació en el hospital de 29 semanas en 2016, tras no recibir ninguna visita en su recuperación.



Gisele, la lactante en ese entonces, fue diagnosticada con el síndrome de abstinencia neonatal, porque su madre biológica se drogaba durante el embarazo.



Según el blog de Franciscan Children's, la menor nació con un peso cercano a los 900 gramos, por lo que tuvo que pasar en incubadora, con ventilación artificial.



Según narran los trabajadores del hospital, Gisele no recibió visitas duran su estadía, excepto la de Liz Smith, la directora de enfermería, quien intentó adoptarla, pero no era una buena candidata por sus 45 años.



Sin embargo, con el apoyo de amigos y familiares, Smith decidió criar a Gisele a los nueve meses, ya dada de alta, con el fin de poder educarla, criarla y amarla afuera del hospital.



Los padres biológicos visitaban de vez en cuando a la menor, pero con el tiempo se volvió cada vez más escaso hasta el punto que dejaron de aparecer.



"Cuando recibí la llamada de que los derechos de los padres habían terminado, me imaginé que sería un día de alivio", dijo Smith y agregó: "Fue un día que estaba muy triste. Yo estaba muy feliz. Pero estaba muy triste por ellos. La estaba ganando pero la estaban perdiendo. Y tratar de luchar contra la adicción y ser madre, eso es imposible ".



En octubre de 2018 Liz pudo finalmente convertirse en la madre legal de Gisele, justo dos años después de haber sido puesta bajo custodia del Estado.



Durante estos años, la menor ha logrado prosperar bajo la custodia de Smith, a pesar que aún no puede alimentarse por sus medios, la ha ayudado a comer algunos alimentos más sólidos como pizza y palta.