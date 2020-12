Enfermera se desmaya tras ser vacunada contra el coronavirus

24Horas.cl Tvn

22.12.2020

El pasado 14 de diciembre, Tiffany Dover, una enfermera del Hospital Memorial de Catholic Health Initiatives en Chattanooga, Tennessee, fue una de las primeras vacunadas contra el COVID-19 frente a los medios de comunicación locales.

Mientras conversaba con estos, la profesional se comenzó a desvanecer y terminó desmayándose en plena sala.

Tras recuperarse les dijo a los periodistas que todo fue repentino, y que "me sentí un poco desorientada, pero ahora me siento bien y el dolor en mi brazo se ha ido".

Dover aseguró además que mantiene una condición médica de base, en la que a menudo se desmaya cuando siente dolor. Incluso, un portavoz del hospital donde trabaja la enfermera respondió que esta se "recuperó rápidamente", según informó Reuters.

Según indicó al canal WRCB Chattanooga, "tengo un historial de respuesta vagal hiperactiva y, por eso, si siento dolor por cualquier cosa, un pellejo, o si me pego en un dedo del pie, puedo desmayarme”, agregando que probablemente me he desmayado seis veces en las últimas seis semanas, es común para mí"

Rumores ante el desmayo de la enfermera

Inmediatamente tras la viralización del video donde se ve cómo se desmaya la enfermera, las redes sociales comenzaron con distintas conjeturas sobre el estado salud de la profesional, donde incluso llegaron a asegurar que había fallecido producto de la vacuna, hecho que fue desmentido rápidamente.

Distintos grupos antivacunas tomaron estas imágenes para editar las imágenes con textos en el que aseguran que estas vacunas se convertirían en un "genocidio masivo".

No obstante a ello, en el propio Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) se reconoce en su sitio web que no es raro que las personas se puedan desmayar tras haber sido vacunados y que no existe una respuesta definitiva del porqué esto ocurre.

Agregan que "los científicos piensan que los desmayos se deben al proceso de vacunación y no a las vacunas en sí mismas".

En esa misma línea, tampoco existe evidencia de que la vacuna contra el COVID-19 esté diseñada para causar daño en quienes se inoculan.

La FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) autorizó el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer el pasado 11 de diciembre, texto donde concluyeron que los beneficios superan los riesgos conocidos y potenciales.

En ese sentido, la agencia indica que los efectos más comunes de la vacuna de Pfizer-BioNTech son el dolor en el lugar donde se aplicó la inyección, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, dolor en las articulaciones y fiebre.

Con información de Reuters.