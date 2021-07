Por pedir uso de mascarilla: Enfermero perdió un ojo tras sufrir brutal agresión en el Metro de Madrid

24Horas.cl TVN

18.07.2021

Un enfermero perdió un ojo tras sufrir una brutal agresión en el Metro de Madrid, España, luego de pedirle a un sujeto que utilice mascarilla.

El hecho ocurrió el jueves recién pasado a la altura de la estación de Alto del Arenal en la capital española, según indicaron testigos y quienes hicieron viral el video con el momento exacto de la agresión.

Según detalló el Diario El Mundo, el trabajador sanitario tuvo que ser atendido de urgencia en un hospital cercano. Sin embargo, y debido a la gravedad de las lesiones producidas presuntamente con un arma cortopunzante, la víctima no volverá a ver por su ojo derecho.

"Que te quede claro, ojalá te mueras, gilipollas", se escucha decir al agresor mientras su víctima se ve profundamente lesionado y ante la mirada de todos los ocupantes de ese vagón del metro.

El agresor aún no es identificado, por lo que es la Policía continúa realizando diligencias que ayudan a dar con su paradero.

Cabe señalar que pese a que España ha relajado algo sus medidas contra el coronavirus, el uso de mascarilla en el transporte público sigue siendo obligatorio.

