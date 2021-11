Enfrentamiento entre narcotraficantes deja dos muertos en playa de Cancún, según autoridades

Agencia Reuters

04.11.2021

Un enfrentamiento entre grupos rivales de narcotraficantes dejó al menos dos muertos en una playa de la turística ciudad mexicana de Cancún, dijeron autoridades locales.

De acuerdo a las primeras informaciones, la embajada de Estados Unidos informó que ya estaban en contacto con autoridades locales para esclarecer los hechos en vista del amplio número de turistas estadounidenses en la zona.

A través de redes sociales, huéspedes del hotel Hyatt Ziva Cancun, mencionaron que habían sido informados de disparos y que se mantuvieran al interior del recinto a resguardo.

Mike Sington, un usuario de Twitter cuya biografía dice que es un ejecutivo de NBC Universal, dijo a Reuters por mensaje directo que se estaba escondiendo con otros huéspedes en una zona oscura del hotel y que el personal no le había explicado lo que estaba sucediendo. Otros invitados le dijeron que escucharon disparos y que un hombre armado había estado en la playa, dijo.

All guests and employees taken out of hiding now and brought to lobby. Active shooter at Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort. Still no update from hotel. People are hugging each other and crying. pic.twitter.com/AqbYms3AUb