"Era él o yo": mujer mata a pareja que la golpeó por 9 años y es declarada inocente

24.08.2021

El caso de Jéssica Osorez ha generado gran expectación en Argentina puesto que, cansada de los abusos y maltratos de su pareja, Javier Hernán Gómez, decidió defenderse de un nuevo hecho de violencia, apuñalando mortalmente al hombre.

Según narró Clarín , la víctima atacó mortalmente a Gómez el 21 de septiembre de 2020 luego de que el sujeto se lanzara contra ella sin importar la presencia de hijos en la vivienda donde ocurrió el suceso.

"Me quería obligar a hacer cosas que no quería. Entonces empezamos a discutir y le dije que se vaya. No quería irse, me empezó a forzar en la cama y mi bebé lloraba. Le decía ‘no te importa ni tu hijo’ y ‘ hasta aquí llegué’. Empezó a estrangularme hasta que salí de la pieza y él me siguió. Ahí me empezó a pegar y a decir que andaba con diez mil hombres. Le decías no y para él era sí", sostuvo la aludida.

Asimismo, reconoció que vivió un calvario durante nueve años, por lo que "era él o yo".

Si bien Osorez estuvo en prisión domiciliaria desde que ocurrió el fallecimiento, este lunes la justicia trasandina la absolvió de todos los cargos.

Específicamente, un tribunal de Tucumán destacó que Jéssica Osorez fue declarada inocente por considerar que fue “víctima de violencia de género”