“Es prácticamente un bomba”: mujer intentó subir a avión con un cilindro de gas

28.03.2022

Una mujer intentó abordar un avión en Brasil llevando un cilindro de gas, el cual trasladaba en una especie de paquete con dos cajas de cartón.

Según explicó TN , la pasajera llegó hasta el Aeropuerto Internacional de Recife y se dirigió con su encomienda hasta la aerolínea Gol. Allí, la mujer presentó el paquete, dentro del cual había una bolsa de nylon que cubría el balón de gas.

El funcionario encargado de revisar los equipajes pesó y se percató de lo que intentaba llevar la pasajera. Pasmado, el trabajador le dijo que "esto es prácticamente una bomba".

Ante ello, la mujer le respondió indignada al empleado, argumentándole que el cilindro estaba vacío, por lo cual no causaría problemas en el viaje rumbo a Sao Paulo.

"Vacía, llena... no se puede", replicó el funcionario, quien comenzó a grabar la situación en video para difundir lo que ocurría. "Sólo estoy mostrando que esto que tengo acá no se puede enviar a la bodega del avión. No, ¿verdad?", indicaba el trabajador, mientras abría el embalaje.

En su relato, señaló que "es prácticamente una bomba. Derribas un avión con algo así. No puedes abordar con esto".

Aerolínea: "Representaría un riesgo para el vuelo"

Luego de la difusión del video, la aerolínea Gol emitió un comunicado en donde explicó que su empleado adoptó el procedimiento regular de seguridad al identificar el equipaje, el cual presentaba un elemento peligroso.

Según indicó la aerolínea, el trabajador no debía despachar el cilindro debido a que "representaría un riesgo para el vuelo".

En su sitio web, Gol y todas las aerolíneas explicitan una lista de artículos que están permitidos y los que son considerados peligrosos. Dentro de estos últimos, se encuentran explosivos, gases, líquidos inflamables, y tipos de armas.