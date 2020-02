Escocia es el primer país del mundo que entregará tampones y toallas higénicas gratis a todos

24Horas.cl Tvn

28.02.2020

Escocia se convertirá en el primer país del mundo en entregar tampones y toallas higénicas de manera gratuita a todas las mujeres que lo necesiten.

Ya el año pasado habían comenzado a ofrecer productos gratis para todas aquellas estudiantes de todos los niveles educativos, sin embargo, ahora se aprobó para todas las muejres.

"En 2019, Escocia se convirtió en el primer país del mundo en ofrecer productos gratuitos para estudiantes de todos los niveles educativos. Pero eso fue solo el comienzo. Hoy, se aprobó un proyecto de ley en el Parlamento escocés para que los productos de época sean gratuitos para todos", escribieron en su cuenta de twitter.

In 2019, Scotland became the first country in the world to offer free period products to students at all levels of education 💙 But that was just the start.. Today, a bill has passed in the Scottish Parliament to make period products free to everyone 💪 #ScotlandIsNow pic.twitter.com/Xxptd3HpuX