Escuela pintó paso peatonal con colores del arcoíris y se llenaron de mensajes homófobos

24Horas.cl Tvn

19.02.2020

Woodside High School, una escuela al norte de Londres, pintó un cruce peatonal de los colores del arcoíris como "tributo al mes de la historia LGTB+".

Según consignó el medio Mirror, serían los primeros en hacerlo y fue viralizada a través de las redes sociales del colegio, donde rápidamente se llenaron de comentarios.

Varios de ellos fueron en apoyo, sin embargo un gran número de mensajes que recibieron fue a modo de crítica por la medida, acusándolos de "adoctrinar a los estudiantes".

Sin embargo, desde la escuela fueron súper enfáticos en señalar que: “Los mensajes abusivos con respecto al trabajo de Woodside sobre la igualdad no nos disuadirán de continuar nuestro trabajo”.

The abusive messages regarding Woodside’s work on equality will not deter us from continuing our work. #WoodsideValues https://t.co/o373vso9jn

Our amazing Equality Group students are filming with @RiaChatter for tonight’s @itvlondon news. These students are the world leaders of the future! @CllrSeema #WoodsideValues @LGBTHM @DiversityRM @haringeycouncil pic.twitter.com/kUt4gNqyT4