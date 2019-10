Está en la cárcel desde hace casi dos años: Nahir Galarza sorprende y afirma que está embarazada

24Horas.cl Tvn

18.10.2019

A casi dos años de llevar detenida tras el crimen de Facundo Pastorizzo, quien era su pareja, Nahir Galarza sorprendió en Argentina al asegurar este viernes que se encuentra embarazada.

La joven lo aseguró al medio Ahora de Entre Ríos, aseverando que tiene cinco meses de gestación y que desconoce quién es el padre.

"Lo oculté por miedo, porque quiero cuidar a mi bebé", señaló la mujer de 21 años que se encuentra cumpliendo cadena perpetua.

Galarza aseveró que "hasta ahora estaba tranquila y me sentía segura porque la única que lo sabía era yo y tenía cómo cuidarlo. Pero hace un rato tuve una pérdida y esta vez es un montón, por eso tengo miedo. Ahora estoy mejor y ya no me duele, pero no sé qué me van a decir los médicos. Mis abogados están presentando un escrito para que me atiendan".

Por otra parte, la joven aseguró tener miedo debido a que podría ser trasladada al pabellón de madres, donde habitualmente la insultan y amenazan cuando pasa por allí.

Sobre de quién es la paternidad del bebé que espera, Galarza aseveró que "la verdad, no sé. No lo puedo confirmar porque no estoy segura", afirmando que, en el marco de sus visitas higiénicas, se ha visto con varias personas

Finalmente, aseguró que en la cárcel cambió y pidió perdón por el crimen de Pastorizzo, aseverando que para su futuro hijo "deseo que pueda vivir fuera de este lugar, que sea feliz, que nunca tenga que pasar por nada de lo que yo viví".