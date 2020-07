"Estaba saltando por nuestra comunidad": Policía "detiene" a canguro que paseaba por ciudad del sur de Florida

Agencia EFE

La Policía de la ciudad floridana de Fort Lauderdale, al norte de Miami, "detuvo" este jueves a un canguro que se encontraba merodeando por las calles de este municipio y lo puso a disposición de las autoridades estatales.

"Esto es algo que no esperarías ver en las calles de la ciudad de Fort Lauderdale, pero esta mañana recibimos una llamada de que (el marsupial) estaba saltando por nuestra comunidad", indicó la sargento Sienna Greenlawn en un vídeo publicado en Twitter.

"Nuestros agentes respondieron a la escena de forma segura, lo detuvieron y lo transportaron hasta nuestros establos, donde está sano y salvo", agregó.

El caso pasó a manos de la Comisión para la Conservación de la Vida Salvaje y la Pesca (FWC, por su sigla en inglés) ya que por el momento se desconoce de dónde proviene el animal y por qué estaba suelto por las calles de la ciudad.

La Policía explicó que la ley del municipio no permite la tenencia de este tipo de animales exóticos dentro de los límites de la ciudad, por lo que habrá que localizar a los responsables y determinar cómo llegó el canguro hasta allí.

En un vídeo publicado también en sus redes sociales, se puede ver cómo los agentes de policía llevan en brazos al animal e introducen al "sospechoso" en la parte trasera de una patrulla para que después fuera recogido por la FWC.

La cadena de televisión Local 10 confirmó que el animal, que no es una especie nativa de Florida, pertenece a un residente de la zona que lo tenía como mascota, una teoría que a la Policía le parece posible ya que el canguro parecía domesticado.

Las autoridades de Florida, que normalmente tienen que enfrentarse a cocodrilos, caimanes y serpientes, se enfrentaron esta vez a una especie mucho más amigable, aunque para muchos ha sido "algo nunca visto".

Uno de los agentes que participó en la captura, Robert Norvis, señaló que cuando recibieron la llamada "no se lo podían creer" y que en sus 26 años de servicio "nunca se había visto enfrentado a una situación así".

"He atendido llamadas por serpientes, algún caimán a veces, pero nunca había oído a un canguro por aquí", aseveró Norvis a este medio de comunicación.

Who caught a glimpse of #FLPD’s newest mate hoping through our community this morning?



Officers in District 2 worked together to safely capture this kangaroo and turn it over to the South Florida Wildlife Center. pic.twitter.com/y4rZ5QQApS