"Estaba tirado en el piso": habla madre de uno de los internados por cocaína envenenada en Argentina

24Horas.cl Tvn

03.02.2022

Al menos 17 personas fallecieron en Argentina tras consumir cocaína contaminada, mientras que más de 50 se encuentran internadas en centros asistenciales.

Uno de los hospitalizados tras el consumo es Ariel, de 41 años, quien fue encontrado tirado en el suelo por su madre, Beatriz. Ella realizó un desgarrador relato sobre la tragedia que afecta a su familia, según informó Clarín .

"Está muy mal. Está en terapia intensiva, con respirador. No lo puedo ver, no me lo permiten. Está estable, está ahí. Hay que esperar", contó la mujer fuera del Hospital Municipal de Hurlingham a los medios de comunicación presentes en el lugar.

Al menos 12 muertos en Argentina por consumir cocaína contaminada con un tóxico Leer más

“Encontré yo a mi hijo en la cocina, cuando fui a apagar la luz. Estaba tirado en el piso. Quería hablar, pero no podía hablar. Fue terrible. Llamaba a la ambulancia, tardó media hora. Pero es entendible, porque no daban abasto con todos los jóvenes que venían uno por uno y estaban internados, y en un momento les tuvieron que decir que fueran a otros hospitales. Mi hijo ya estaba con un paro", agregó.

En ese contexto, Beatriz indicó que su hijo tiene problemas de adicción desde la adolescencia."Mi hijo no recibió asistencia, porque si él no se quiere internar no lo atiende nadie. Él dormía todo el día y salía de noche. No conseguía trabajo. Y si conseguía trabajo, se lo gastaba en droga. Desde los 14 años que consume y que yo vengo luchando", explicó.

Finalmente, la mujer hizo un llamado a padres e hijos y a las autoridades para que "por favor se unan y cambien las leyes", añadiendo que "yo pedí ayuda, nadie te la da: si el joven no quiere internarse, no te la dan".