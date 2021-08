Estados Unidos confirma fuerte explosión en las afueras del aeropuerto de Kabul

24horas tvn

26.08.2021

La mañana de este jueves se registró una fuerte explosión en el aeropuerto de Kabul, información que fue confirmada por el gobierno de Estados Unidos.

En detalle, el portavoz del Pentágono, John Kirby, explicó que se registró una explosión en las afueras del aeropuerto, desconociéndose aún el origen de ésta.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.