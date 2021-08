Estados Unidos en alerta: Investigan "amenaza de bomba" cerca de la Biblioteca del Congreso

Agencia EFE

19.08.2021

La policía del Capitolio de Estados Unidos informó este jueves que está investigando "una amenaza de bomba" cerca de la Biblioteca del Congreso, indicaron las autoridades.

"Esta es una investigación sobre una amenaza de bomba. Por favor, eviten la zona", subrayó la Policía en una mensaje en su cuenta de Twitter, sin ofrecer más detalles.

Los medios estadounidenses apuntan a la posible presencia un artefacto explosivo en una camioneta.

La Biblioteca del Congreso se encuentra frente al Capitolio, en el complejo que alberga la sede del legislativo estadounidense.

Los legisladores se encuentran fuera de Washington como parte de las vacaciones estivales, y no tienen previsto regresar a la ciudad hasta la próxima semana.

MEDIA ALERT: This is an active bomb threat investigation. The staging area for journalists covering this situation is at Constitution and First Street, NW for your safety.



Please continue to avoid the area around the Library of Congress. pic.twitter.com/jTNVaBmVwR