Estados Unidos identifica primer caso de variante "Omicron" en el país

01.12.2021

El Centro para el Control de Prevención y Enfermedades de Estados Unidos informó esta jornada de la identificación del primer caso de variante Omicron en territorio estadounidense.

De acuerdo a la información proporcionada por el organismo, se trata de un hombre en California que viajó desde Sudáfrica al país norteamericano.

En este caso, su llegada ocurrió el pasado 22 de noviembre, ya se encuentra en aislamiento y se está realizando una fuerte trazabilidad para identificar a los contactos del hombre.

#BREAKING First US Omicron case identified in California, health agency says pic.twitter.com/slbDvszLHs