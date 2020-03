Estados Unidos lidera el número de contagiados por COVID-19 en el mundo

Agencia EFE

26.03.2020

Estados Unidos pasó este jueves a liderar las estadísticas de contagiados por COVID-19 en el mundo, desplazando a China e Italia, según datos privados.



La Universidad Johns Hopkins indicó que la cifra asciende a 82.404 casos actualmente en el país norteamericano, mientras el diario The New York Times calculó que son 81.321 los contagiados.

Las estadísticas de los gubernamentales Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan, sin embargo, que hay 68.440 casos de coronavirus y 994 fallecidos.



Preguntado en la rueda de prensa diaria del grupo de trabajo de la Casa Blanca contra el coronavirus sobre el hecho de que el país registre la mayor cifra de infectados por coronavirus en todo el mundo, el presidente estadounidense, Donald Trump, se mostró escéptico.



"Ustedes no saben cuáles son los números en China", subrayó el mandatario.



Mientras, EE.UU., con unos 326 millones de habitantes, se mantiene en tercer puesto en cuanto a las estadísticas de fallecidos.



La Universidad Johns Hopkins ha documentado 1.178 decesos en EE.UU., por detrás de los 8.215 de Italia y 3.291, de China.



El mayor foco de la enfermedad se concentra en la ciudad de Nueva York, con 281 fallecimientos.



Otras zonas con alta tasa de mortalidad por el virus son el estado de Washington, con 100 muertos, y Nueva Jersey -estado vecino a Nueva York-, con 63 fallecidos.



El diario Washington Post apuntó que la Gran Manzana, que con 8,3 millones de habitantes es la urbe más poblada de Estados Unidos, registró 88 decesos el miércoles.



The New York Times eleva, por su parte, esa cifra a 100 víctimas mortales ocurridas entre el miércoles y la mañana de este jueves.



Según el Post, se han producido decesos por COVID-19 en 42 estados del país, con alrededor de un 65 % correspondientes a personas mayores de 70 años.



Testimonios de médicos y otros empleados recogidos por medios locales evidenciaron este jueves que los hospitales de la ciudad de Nueva York están comenzando a dar señales de desbordamiento, con importantes carencias de equipamiento y en medio de un aluvión de pacientes durante los últimos días.



Pese al aumento de los casos, Trump ha insistido varias veces esta semana en que le gustaría regresar pronto a la normalidad ante el temor a las repercusiones económicas de la crisis del coronavirus y ha fijado el próximo 12 de abril, domingo de Pascua, como fecha para "abrir el país".