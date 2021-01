Estados Unidos pedirá test PCR negativo y cuarentena para ingresar al país

24Horas.cl Tvn

21.01.2021

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, informó durante esta jornada que firmó una orden ejecutiva para establecer nuevas restricciones sanitarias para los extranjeros que quieran ingresar al país: pedirán exámenes antes de subir al avión y cuarentena al momento de llegar.

Se trata del nuevo plan de coronavirus presentado por el mandatario y que, en este caso, incluye nuevas limitaciones a nivel nacional, pero también para quienes requieran viajar a territorio estadounidense desde otros países.

Por ahora, el presidente informó que se pedirá un examen negativo por coronavirus antes de subirse al avión y una cuarentena, indeterminada aún, para poder hacer ingreso oficial al país.

Seguiremos ampliando...

Pres. Biden announces increased travel measures "in light of the new COVID variants."



International travelers flying to the U.S. "will need to test before they get on that plane...and quarantine when they arrive in America."https://t.co/K6wq82a3Sd pic.twitter.com/jmsyZOFB2B