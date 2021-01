Estados Unidos: Video muestra momento en que adherentes de Trump atacaron a la prensa

24Horas.cl Tvn

06.01.2021

Mientras algunos ciudadanos continuaban ingresando al Capitolio de Estados Unidos la tarde de este 6 de enero, otro grupo de personas fue filmado mientras agredía a periodistas y camarógrafos en las afueras de ese edificio.

El registro muestra a distintos ciudadanos acercándose a los trabajadores de medios de comunicación que cubrían la irrupción de manifestantes en el Congreso, situación que luego avanza hacia insultos y agresiones físicas.

JUST NOW: protestors charging the media pic.twitter.com/cANlcv5CMP