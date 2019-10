Estados Unidos y China habrían alcanzado acuerdo para "tregua" en guerra comercial

24Horas.cl Tvn

11.10.2019

Estados Unidos y China habrían dado un importante paso para, al menos, pausar la guerra comercial que llevan desde hacer varios meses, en lo que está siendo una buena noticia para los mercados internacionales.

Según Bloomberg, ambos países acordaron una "tregua", lo que sería ratificado en la noche de este viernes, cuando el presidente norteamericano, Donald Trump, se reúna con el viceprimer ministro de China, Liu He.

Esto ocurre cerca del límite que había impuesto el gobierno de Estados Unidos, ya que el próximo 15 de octubre se esperaba aplicar un aumento de los aranceles, equivalente a 250 mil millones de dólares.

El acuerdo se habría logrado luego que Estados Unidos realizara algunas concesiones en el ámbito arancelario, mientras que China cedería en el ámbito agrícola.

Las últimas novedades sobre este tema han esperanzado a los mercados internacionales con un eventual fin a la guerra económica en el futuro, esperándose, incluso, un acuerdo aún mayor entre ambas potencias, antes que finalice este 2019.

Por su parte, Donald Trump tuiteó al respecto durante la mañana de este viernes, señalando que "una de las grandes cosas del acuerdo con China es el hecho de que, por varias razones, no tendrá que pasar por un largo y políticamente complejo proceso de aprobación en el congreso. Cuando el acuerdo este negociado por completo firmaré yo mismo en representación de todo nuestro país. ¡Rápido y limpio!".

One of the great things about the China Deal is the fact that, for various reasons, we do not have to go through the very long and politically complex Congressional Approval Process. When the deal is fully negotiated, I sign it myself on behalf of our Country. Fast and Clean!