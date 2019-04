Ex vicepresidente de Obama: Joe Biden anuncia candidatura presidencial a EEUU

Agencia AFP

25.04.2019

El exvicepresidente demócrata Joe Biden anunció este jueves su candidatura para la Casa Blanca, presentándose como defensor de los valores fundamentales de Estados Unidos frente a Donald Trump, acusado de alterar el "carácter" del país.

"Los valores fundamentales de este país (...) nuestra posición en el mundo (...) todo lo que ha hecho a Estados Unidos, está en juego. Por eso hoy estoy anunciando mi candidatura para presidente de Estados Unidos", escribió Biden en Twitter.

"Si damos ocho años a Donald Trump en la Casa Blanca, alterará fundamentalmente y para siempre el carácter de este país", advirtió en un video en línea el que fue por décadas senador y vicepresidente por ocho años en la Casa Blanca de Barack Obama.

El mandatario no tardó en responder: insultó a Biden en Twitter, su medio favorito, cuestionando la capacidad mental de su rival.

Welcome to the race Sleepy Joe. I only hope you have the intelligence, long in doubt, to wage a successful primary campaign. It will be nasty - you will be dealing with people who truly have some very sick & demented ideas. But if you make it, I will see you at the Starting Gate!