Estallido social en Líbano tras la explosión ocurrida en Beirut

09.08.2020

Un nuevo estallido social se vive en Líbano, tras la explosión ocurrida días atrás en Beirut, en donde se registraron más de 150 muertos y miles de heridos. Manifestantes piden cambios estructurales en el país que actualmente tiene que lidiar con la propagación del coronavirus y una crisis política y económica.

"Tenemos una población sumida en la pobreza. El Banco Mundial predijo que más del 50% de la población libanesa caería por debajo del umbral de la pobreza" señaló Aya Majzoub, investigadora de Human Rights Watch, antes de la llegada del COVID-19 al país de Oriente

Ahora algunos economistas calculan que la pobreza en el Líbano podría llegar hasta un 75%, lo cual ha provocado que miles de protestantes se hayan tomado edificios emblemáticos del gobierno, como muestra de querer cambios radicales en la nación.

"Después de mudarme al Líbano entendí la dinámica del país, entendí que no tenía país y estaba solo. Que no había ningún gobierno que se ocupara de su gente y ahora además me siento sin hogar" indicó el libanés, Ramzi Tariat.

En lo político la situación es muy similar a lo que sucede en el resto de la nación, ya que miembros opositores del Congreso dijeron que abandonarán el Parlamento como protesta contra el gobierno.

"El lunes, en la reunión de gabinetes, propondré un proyecto de ley para elecciones anticipadas. Nuestra desesperación es grande y para enfrentar eso necesitamos decisiones excepcionales" señaló el Primer Ministro del Líbano, como una respuesta a las demandas que exige los manifestantes en el país.