Estambul: Avión se parte en tres en plena maniobra de aterrizaje

05.02.2020

Un avión de pasajeros que hacía el trayecto de Esmirna a Estambul se ha salido este miércoles de la pista al aterrizar en el aeropuerto de Sabiha Gökçen en Estambul y se ha roto en tres trozos, además de registrarse un incendio menor, informa la cadena turca NTV.



Según aclaró el ministro de Comunicación turco, Mehmet Cahit Turan, en una llamada a la citada cadena, el espectacular accidente se produjo tras un aterrizaje difícil y, hasta ahora habrían 21 heridos y ningún fallecido.



Wow! Pegasus 737 has crashed at #Istanbul Airport. Hope nobody seriously injured. #PC2193 pic.twitter.com/MZ0ySl5KLx