"Este tema de estudiar me gusta": Adulto mayor se graduará de la secundaria a los 95 años

03.12.2021

Ignacio Cervin es el alumno de mayor edad en el sistema de educación argentino con 95 años, donde el próximo 9 de diciembre recibirá su diploma en el Colegio Secundario Colonia Carolina a tres años de haber terminado la primaria.

Don Ignacio, como es conocido en su pueblo, nació en 1926 y pasó la mayor parte de su infancia trabajando en el campo, pudiendo ir solo unos pocos años al colegio, según informó Todo Noticias.

Cervin tiene tres hijas, 12 nietos y cinco bisnietos, aunque tuvo que lamentar la muerte de sus dos hijos varones.

Ignacio Cervin a los 92 años se convirtió en el alumno más longevo del país en terminar la escuela primaria en Colonia Carolina #Corrientes. El flamante egresado asiste a la Escuela para adolescentes y adultos N° 13 Gobernador Santiago Baibiene. #CorrientesSomosTodos pic.twitter.com/rTTN0uKURo — Ministerio de Educación (@MinisterioEduc) December 12, 2018

Fue el 2018, después de que se aprobara una una reorganización institucional en las tres escuelas para adultos de Colonia Carolina, cuando Don Ignacio volvió a la primaria tras haberla dejado hace casi ocho décadas atrás.

“Se me dio por estudiar porque de chico no había terminado la primaria, nadie me alentaba en esos tiempos", contó el anciano a Carolina TV,

“Antes pensaba que la escuela daba lo mismo, pero después me di cuenta de que era muy importante”, indicó Don Ignacio, añadiendo que "este tema de estudiar me gusta y creo que acá no habrá de quedar mi educación. Seguramente seguiré algo más”.

“Soy albañil, herrero, carpintero. Hago los trabajos para mi, aunque no salgan muy bien. No importa porque es para mi”, cerró el longevo estudiante que planea estudiar una carrera relacionada con la agronomía.

