"Esto no es un 'meme'": La caricatura de Putin y Hitler que publicó Ucrania en redes sociales

24.02.2022

"Esto no es un 'meme' sino nuestra y tu realidad ahora mismo", escribieron desde la cuenta oficial de Ucrania en Twitter, mensaje que fue acompañada de una ilustración en la que aparece Hitler sonriendo y acariciando la cara de Vladímir Putin.

La imagen ha causado un gran revuelo a nivel internacional y generado un debate acerca de qué tan oportuno es compartir este tipo de imágenes en una situación como la que está viviendo Ucrania.



"No soy un experto en conflictos internacionales... pero estoy bastante seguro de que los memes no son el camino a seguir cuando estás siendo invadido", comentó un usuario en la red social, el que acumula más de 48 mil 'me gusta'.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, comparó la invasión de Rusia a su país con las campañas militares llevadas a cabo por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

“Rusia ha atacado a Ucrania de una manera cobarde y suicida, como lo hizo la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial”, dijo el mandatario.

Cabe señalar que, después de semanas amenazando con un posible ataque, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ordenado la madrugada de este jueves el inicio de una operación militar a Ucrania.

Hasta el momento, luego de más de 9 horas consecutivas de ataques, se han registrado bombardeos en distintas ciudades del país y decenas de muertos y heridos, según informaron las autoridades ucranianas.