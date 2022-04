"Estoy asustada": joven dice que compañeros quieren violarla, matarla y tirarla a una zanja

24Horas.cl Tvn

01.04.2022

Una joven estudiante de Argentina denunció que sus compañeros de escuela la amenazaron con violarla, matarla y tirar el cuerpo a una zanja.

Según reportó TN , todo sucedió en el colegio Normal Sarmiento de Resistencia, Chaco, y la víctima publicó capturas de chats en sus redes sociales, a modo de probar las amenazas.

La víctima le relató los hechos a las autoridades del establecimiento, en donde según indicó le dijeron que solamente "van a dar una charla, pero sin dar los nombres".

De esta forma, la joven aseguró que su familia "está muy mal". Sobre el grupo que la amenazó, sostuvo que "hay un chico que era mi amigo. Con los otros no hablé, nunca tuve problemas con ellos (...) Siempre decían cosas feas. Hablaron de que vuelvan los militares. Como yo milito en el peronismo fuera de la escuela, quizás se tomó de eso".

: Le dio clonazepam a su hija de 3 años: Niña murió intoxicada y la madre fue declarada culpable Leer más

Pese a haber efectuado la denuncia en una comisaría, la chica acusó que no ha recibido "asistencia psicológica".

Tras dar a conocer las amenazas, la víctima afirmó que primeramente "había gente que defendía" a los acusados, pero luego expuso que "algunos pidieron disculpas cuando se viralizó".

“Me llegaron denuncias de otras chicas que sufren bullying y las autoridades no hacen nada. Una sufrió un abuso dentro del colegio”, aseveró, indicando además que los directivos de la escuela "están alertados de todas las maneras posibles. No puedo hacer más. Es un colegio antiguo que quiere seguir con las reglas de antes y no quieren cambiar”.

Finalmente, la joven sostuvo que quienes la amenazaron sólo "van a ser cambiados de curso (...) Estoy asustada".