"Estoy en shock": 165 personas se tatuaron el logo de un emprendimiento para cobrar un premio

17.02.2022

Un particular sorteo realizó un emprendimiento argentino a través de redes sociales, en el que ofrecían un monto de $20 mil ($150 mil chilenos) en joyas y regalos a quienes se tatuaran el logo de la marca.

Tal revuelo causó el anuncio de este "canje", que a tan sólo dos días del lanzamiento 165 personas lo hicieron y en los próximos días recibirán su premio.

“No tomaba dimensión de lo que éramos hasta esto. Nunca pensé que íbamos a tener ese alcance, estoy en shock”, dijo la dueña —Milagros Cocilobo, de 23 años— a Todo Noticias .

La emprendedora inició su negocio de accesorios en medio de la pandemia, al que bautizó como "Gótica". “En un viaje me compré un brazalete y cuando vine todos me preguntaban para comprar uno. Me di cuenta que era algo que faltaba en el mercado y nació de eso”, contó.

¿Cómo surgió el sorteo?

El sorteo se le ocurrió a Milagros cuando leyó en Twitter a una clienta que estaba a punto de tatuarse "Gótica". Por eso, publicó que todo aquel que se tatúe el nombre de la marca, tendría una orden de compra y un regalo.

Milagros pensó "¿cuántas personas se pueden llegar a tatuar? 10, 20 como mucho. Tuvimos que adelantar el final del sorteo porque en dos días se tatuaron 165 personas” y ahora ya empezó a entregar las órdenes de compra a los que participaron del sorteo.

Al respecto, la dueña detalló que ha sido tal el alcance de la marca que comenzaron a exportar a Estados Unidos, donde próximamente abrirán un local y están terminando los trámites para expandirse a México y España.

“Es que la marca no es un brazalete, es un concepto y se creó un nicho a niveles muy grandes, por eso me quiero hacer fuerte en esto”, concluyó.