"Estoy en toalla": funcionaria judicial no prende cámara en juicio virtual porque recién se había bañado

24Horas.cl Tvn

05.04.2022

Un insólito diálogo se registró durante un juicio virtual en Argentina, luego de que una de las funcionarias judiciales señalara que no podía prender su cámara porque recién se había bañado.

Según informó TN , la funcionaria interrumpió el inicio de un alegato para pedir disculpas, pero fue interrumpida por el juez del tribunal, quien le dijo "no la veo, no la veo. Tiene que poner la pantalla".

A esto, la mujer intentó justificarse señalando que "estoy con el toallón porque me acabo de bañar. ¿Le molesta por esta vez no verme la cara? Me la voy a sacar cuando me termine de bañar".

Camarista no prende la Cámara porque está en toalla. pic.twitter.com/jlTZOhZdZO — Cafa (@tobillosdepapel) April 4, 2022

Evidentemente confundido, el juez le solicitó que continuara hablando, pero desde la conexión de la mujer se escuchó el ruido, por lo que pidió disculpas y siguió hablando.

El video de la audiencia se viralizó rápidamente a través de redes sociales, en donde incluso surgieron memes del momento.