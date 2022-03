"Estoy muerta en vida": habla madre de acusado por violación grupal en Argentina

24Horas.cl Tvn

03.03.2022

La violación grupal de seis sujetos a una joven de 20 años al interior de un auto ha conmocionado a Argentina. Luego de que los imputados fueran detenidos, la madre de uno de ellos declaró que "siento que estoy muerta en vida".

En conversación con Clarín , Jorgelina —madre del detenido Tomás Domínguez— relató que se enteró de la agresión sexual mediante redes sociales y que aún no ha visto a su hijo.

Según manifestó la mujer, "la encargada de hablar con él me dijo que estaba angustiado y un poco nervioso. Pidió una muda de ropa y libros”.

La familia de Domínguez no se ha atrevido a salir de su casa después de conocer que Tomás estaba involucrado en el caso. Jorgelina y su otra hija señalaron que están conmocionadas y que también tienen miedo por las amenazas.

“Que merecemos la muerte como el chico, que me van a incendiar la casa. Pasaron la foto de mi casa por todas las redes. Mi hija tenía escraches con su nombre. No sabemos como seguir”, sostuvo.

Último contacto

Según su relato, la última vez que habló con su hijo fue el domingo en la noche, cuando "me dijo ‘mami estoy en un after’. Después me comentó que iban a Plaza Serrano y no me contestó más. Nos enteramos de todo por las redes. Yo pensaba que lo habían agarrado porque tenía porro en la mochila, pero jamás me hubiera imaginado que era por un abuso”.

“No lo puedo defender porque no sé que pasó, pero si él lo hizo no dudo en que me lo confesaría”, afirmó Jorgelina.

Sobre los otros acusados, explicó que solamente uno de ellos frecuentaba su casa y que era amigo de Tomás. “Siento que estoy muerta en vida. Es aberrante esta situación y si realmente hizo algo lo repudiamos. Me duele porque es mi hijo. Nosotros no le enseñamos a hacer eso”, concluyó.