Estudio afirma que el 42% de jóvenes LGTBQ consideró el suicidio durante 2020

01.07.2021

Un 42% de jóvenes LGTBQ "consideró seriamente el suicidio durante 2020, incluyendo más de la mitad de los jóvenes transgénero y no binarios". Es una de las conclusiones de un estudio de The Trevor Project , organización sin fines de lucro de Estados Unidos destinada a la prevención de crisis y suicidios en jóvenes lesbianas, gays, transgénero y a quienes cuestionan su sexualidad.

La encuesta sobre salud mental en jóvenes de la comunidad es la tercera realizada anualmente por la organización, sosteniendo que "estamos orgullosos de que esta muestra sea la más diversa hasta el momento, con un 45% de jóvenes de color LGBTQ y un 38% transgénero o no binario".

