Estudio afirma que trabajar 4 días a la semana podría reducir las emisiones de CO2

27.05.2021

Según un estudio realizado por los investigadores de Platform para la asociación 4DayWeek, disminuir la semana laboral a 4 días podría reducir las emisiones de CO2 en una cuarta parte en cuatro años.

De acuerdo a la información entregada por radio Biobío, aplicar esta medida "podría reducir la huella de carbono del Reino Unido en 127 millones de toneladas al año de aquí a 2025", es decir, en un 21,3%.

En ese sentido, lo anterior es equivalente a toda la huella de carbono que existe en Suiza.

Cabe señalar que el estudio fue realizado bajo el contexto de los constantes confinamientos producidos por la crisis sanitaria, lo que ha obligado a millones de personas a trabajar desde sus hogares.

Asimismo, el informe sostiene que "una semana más corta supondría un ahorro de energía por el menor uso de equipos de oficina y la reducción de los desplazamientos en auto".

Por otra parte, permitiría llevar un mejor estilo de vida, ya que se disminuiría el consumo de comida rápida y "menos necesidad de atención médica.

"¡Creo que esto es algo que todos podemos apoyar!", escribió la ONG Greenpeace UK en reacción al informe, asegurando que en caso de aplicar esta norma, "sería equivalente a sacar de circulación toda la flota de automóviles privados del país".

