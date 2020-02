Estudio indica que el coronavirus no se pasa al feto al final del embarazo

La publicación de "The Lancet" concluye que no existen indicios de que el Covid-19 se contagie de la madre al feto durante el tercer trimestre de gestación.

12.02.2020

Un estudio preliminar publicado este miércoles en la revista médica "The Lancet" concluye que no existen indicios de que el coronavirus se contagie de la madre al feto durante el tercer trimestre de embarazo.



El trabajo, que debe completarse con otras investigaciones, se realizó sobre nueve embarazadas de la ciudad china de Wuhan que estaban infectadas por el virus Covid-19, que ya ha dejado más de 1.000 muertos y más de 43.000 infectados en todo el mundo.



Los síntomas que las mujeres embarazadas afectadas por el virus presentan, asegura también el estudio, son los mismos que muestran el resto de adultos que no están en periodo de gestación.



De los casos analizados, tan solo dos mostraron malestar para el feto, aunque finalmente todas las mujeres dieron a luz por cesárea a niños sanos y ninguna de ellas acabó por desarrollar una neumonía severa o morir.



Esta investigación llega después de que el pasado 7 de febrero un bebé fuera diagnosticado con el nuevo coronavirus 36 horas después de nacer en un hospital de Wuhan, la ciudad epicentro del brote.



"Es importante señalar que hay muchos detalles clínicos importantes de este caso que faltan y, por esta razón, no podemos concluir si una infección intrauterina sería posible", señaló Yuanzhen Zhang, profesor de la universidad de Wuhan y coautor del estudio.



En ese sentido, los investigadores subrayaron que esta investigación se basa en un número limitado de casos, durante un periodo corto de tiempo y se centra únicamente en mujeres que dieron a luz por cesárea.



Los efectos de las madres que se encuentren en el primer y segundo trimestre de embarazo, destacaron, deben ser también investigados, y se desconoce asimismo si el virus se podría contagiar durante un parto vaginal.

