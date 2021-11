Estuvieron seis meses en la EEI: Los tripulantes de la Crew-2 regresan a la Tierra

Agencia EFE

10.11.2021

Una cápsula Dragon de la compañía SpaceX trajo este lunes de regreso a la Tierra a los cuatro astronautas de la misión espacial Crew-2, que estuvieron seis meses en la Estación Espacial Internacional (EEI) realizando tareas científicas.



La NASA y SpaceX informaron que la cápsula cayó en las costas de Florida a las 22.33 hora local (03.33 GMT), tal y como estaba previsto.

And… splashdown! 🌊



The @SpaceX Crew Dragon Endeavour has splashed down off the coast of Florida at 10:33pm ET (03:33 UTC), returning the Crew-2 astronauts back to Earth after more than six months aboard the @Space_Station: pic.twitter.com/yZkjL27Cd8