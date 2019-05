Evacúan la Torre Eiffel debido a un hombre que escala el monumento

Agencia AFP

20.05.2019

La Torre Eiffel fue evacuada este lunes por la tarde después de que se viera a un hombre escalando el emblemático monumento parisino, indicó a la AFP la empresa que gestiona el sitio.

"Detectamos a una persona escalando. Este es el procedimiento habitual. Debemos impedir que continúe y en este caso se evacúa la Torre", añadió una fuente de la empresa, que no pudo decir cuántos turistas fueron evacuados.

Miembros de la policía y de los bomberos fueron desplegados en el lugar, dijo una fuente policial.

"La Torre Eiffel está actualmente cerrada hasta nuevo aviso", se podía leer en francés e inglés en la cuenta oficial en Twitter del monumento, en la que se recomienda a los turistas posponer la visita.



La #tourEiffel est actuellement fermée jusqu'à nouvel ordre. Pour éviter une trop longue attente, nous conseillons à nos visiteurs de reporter leur visite.

The Eiffel Tower is currently closed until further notice. We kindly advise our visitors to postpone their visit.